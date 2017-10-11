205 ملايين ريال ديون النصر.. وكحيلان يقدم دعماً مالياً مقداره 15 مليون ريال

عقدت الجمعية العمومية العادية لنادي ‫النصر‬ للموسم الرياضي 1437/1438هـ بقاعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بحضور رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر والعميد فهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف والأستاذ منصور الثواب عضو هيئة أعضاء الشرف ونائب رئيس النادي الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العجلان وأمين عام النادي الأستاذ سلمان القريني الأستاذ منصور الشلهوب والأستاذ حمد بوعلي أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ تركي بن فهد المشيقح عضو هيئة أعضاء الشرف والأستاذ عبدالعزيز العنزي مدير عام شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة ومساعد ه الأستاذ مساعد الرويس وسمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن من الهيئة العامة للرياضة وأحمد الشايع وإبراهيم الصقر من المكتب الرئيس للهيئة بالرياض.

وجاءت البداية بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ هاشم الأركاني، بعدها أعلن نائب رئيس النادي الأستاذ فهد العجلان افتتاح الجمعية قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم عملاً باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة من مقام الهيئة العامة للرياضة أعلن افتتاح الجمعية العمومية العادية مرحباً بجميع الحضور في نادي النصر السعودي).

وبعد ذلك بدأ أمين عام النادي سلمان القريني بعرض التقرير المالي للنادي الذي جاء وفق ما يلي:

– بلغت إيرادات النادي خلال الفترة من 1/7/2016م وحتى 30/6/2017م (138.080.630) ريالا.

– فيما بلغت مصروفات النادي خلال نفس الفترة (151.098.495) ريالا

وبلغ صافي الخسارة (13.017.865ريالا).

في حين جاءت المديونية العامة للنادي حتى 30/6/2017م على النحو التالي :

– المديونيات :(263.415.462) ريالا)

– وبلغ ما تم سداده حتى تاريخه: (58.295.890 ريالا)

– المتبقي من المديونية: (205.119.572 ريالا).

في حين جاءت الميزانية التقديرية حتى 30/6/2018م على النحو التالي :

– الإيرادات المتوقعة (160.800.000) ريال.

– المصروفات المتوقعة (139.906.362) ريالا.

– الفائض المتوقع (20.893.638) ريالا.

بعدها ألقى نائب رئيس النادي الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العجلان كلمة ثمن فيها الدور الكبير الذي يقوم به رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وأعضاء الشرف لدعم مسيرة النادي ليواصل حضوره في ميادين المنافسات وقال إن النصر سيواصل خطواته بكل همة للوصول للقمة، مؤكداً على دور جماهير النادي في دعم مسيرة التطور.

ثم ألقى مدير عام شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالعزيز العنزي كلمة قدم للحضور في بدايتها تحيات وتقدير معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وتقديره للجهود التي تبذلها الأندية لخدمة الشباب والرياضة مقدراً لنادي النصر سرعة استجابتهم لعقد الجمعية العمومية، متمنياً للجميع التوفيق.

ومن ثم أعطى أعضاء الجمعية العمومية الفرصة لطرح أسئلتهم ومناقشاتهم، حيث تولى الأستاذ سلمان القريني الرد على ذلك.

و بعد نهاية الجمعية العمومية العادية أعلن حمود العصيمي عن تقديم رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي دعما للنادي مقدارة خمسة عشر مليون ريال.