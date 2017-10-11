جدة ـ محمد أحمد خسر المنتخب السعودي وديته أمام المنتخب الغاني بثلاثية نظيفة في رحلة الإعداد لمونديال روسيا 2018، لكنه في الوقت نفسه كسب درسا مهما قبل الذهاب إلى موسكو صيف العام المقبل.

وافتتح التسجيل كاسملو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي ثلث الساعة الأخيرة من المباراة تلقى مرمى الأخضر الهدف الثاني بالخطأ من قدم المدافع أسامة هوساوي، قبل أن يضيف الغاني توماس باتي الهدف الثالث.

واستهل المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني باوزا، هذه المواجهة بالأسماء ذاتها التي اعتمد عليها في المواجهة السابقة أمام المنتخب الجامايكي، ولم يحدث سوى تغيير اضطراري وحيد في منتصف الملعب بعد إصابة يحيى الشهري، فيما كانت هناك مباراة أخرى خارج الملعب بين مدربي المنتخبين، في محاولة للسيطرة على منطقة المناورة باعتماد اللاعبين على تمرير الكرات الأرضية القصيرة وتناقل الكرة بين الأقدام حتى الوصول لمرمى المنافس.

أخضر «باوزا» يسقط بالثلاثية أمام «البلاك ستارز»

سقط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب غانا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن استعدادات الأخضر لمونديال روسيا 2018.

وافتتح منتخب غانا أهدافه في الدقيقة 45 عن طريق كاسيم نوهو، وضاعف أسامة هوساوي النتيجة لصالح النجوم السوداء (بالخطأ في مرماه)، في الدقيقة 68، واختتم وتوماسي تيبي مارتي ثلاثية “البلاك ستارز” في الدقيقة 89.

وبدأ المدرب الأرجنتيني باوزا المباراة بتشكيل مكون من عبدالله المعيوف كحارس مرمى وفي خط الدفاع سعيد المولد وأسامة هوساوي وعمر هوساوي وياسر الشهراني، وفي خط الوسط عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري وفي المقدمة هزاع الهزاع.

وأجرى تبديلات بالشوط الثاني بنزول سلمان المؤشر بدلاً من البريك، وأحمد الفريدي مكان عسيري، وعبد عطيف مكان سلمان الفرج، وخرج هزاع، ليدخل عبد الرحمن اليامي، ودخل مختار علي بدلاً من سالم الدوسري.

ظهر المنتخب السعودي في الشوط الأول بمستوى متوسط، ولم يصل لمرمى المنتخب الغاني إلا في أوقات قليلة، وفي المقابل كان المنتخب الغاني الأكثرهجومًا، وهدد الحارس عبد الله المعيوف في أكثر من مناسبة.

وبالشوط الثاني تحسَّن أداء الأخضر نسبياً، بعد التعديلات التي أجراها باوزا، ونجح في الوصول لمرمى غانا في أكثر من مناسبة عن طريق سالم الدوسري، ثم سلمان المؤشر، والفريدي، بعد دخولهم.

ولم يستمر تحسن أداء الأخضر طويلاً لتعود السيطرة للمنتخب الغاني من جديد، ونجح في تسجيل هدفين، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حتى أعلن الحكم عبد الرحمن الجروان، نهاية المباراة بفوز غانا بثلاثية نظيفة.