صدارة العروبة في اختبارالنهضة.. والكوكب يواجه جدة في لقاء التعويض

تختتم مساء اليوم الأربعاء مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمير فيصل بن فهد «الدرجة الأولى» وتشهد المباريات منافسة شرسة بين الأندية على اقتناص النقاط الثلاث من أجل المحافظة على موقعها في سلم الترتيب، ويشهد اليوم إقامة 4 لقاءات على النحو التالي:

النهضة ـ العروبة

على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة يحل العروبة ضيفاً على النهضة في مباراة قوية يأمل من خلالها الفريق النهضاوي في تعويض خسارته الماضية أمام القيصومة، وحصد النقاط الثلاث والزحف نحو المقدمة، في المقابل يتطلع العروبة لمواصلة صداراة الترتيب، إذ يعتلي الصدارة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على المجزل في الجولة الماضية.

المجزل ـ الطائي

يحتضن ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة لقاء المجزل والطائي، وهو اللقاء الذي يأمل كل منهما كسب نقاطه والمضي قدماً نحو دائرة المنافسة، فيسعى فريق المجزل إلى تحقيق الفوز الثاني وإيقاف نزيف النقاط، الذي وضعه في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، في المقابل يدخل الطائي المباراة في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على حساب جدة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الرابع وخطف الصدارة في حال تعثر العروبة.

الشعلة ـ القيصومة

على ملعبه بالخرج يستضيف فريق الشعلة نظيره القيصومة في لقاء يبحث الشعلة من خلاله عن تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى، لاسيما بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الحزم، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط، في المقابل يدخل القيصومة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على النهضة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ، ويتطلع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تشديد الخناق على فرق الصدارة.

جدة ـ الكوكب

وفي قمة التعويض يلتقي «الصاعدان» في لقاء عاصف ومهم لمشوارهما في المسابقة، ونتيجة مواجهة اليوم سيكون لها تأثيرها الواضح على وضع الفريقين في جدول الترتيب.

فريق جدة يملك في رصيده نقطتين ونجاحه في اقتناص النقاط الثلاث سيبعده عن المركز الأخير، في المقابل الكوكب يملك الكوكب 3 نقاط في رصيده، وتحقيقه للعلامة الكاملة سيجعله في موقف جيد في سلم الترتيب.