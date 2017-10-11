مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات

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الرياض ـ الشرق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية. يأتي ضمن تلك الموضوعات، العرض المقدم من وزارة المالية بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 1436 – 1437هـ، وعدد من السنوات السابقة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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