لزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق الحملة الإعلامية الرابعة

تُطلق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حملتها الإعلامية التوعوية الرابعة تحت شعار (ننظم خدمة الكهرباء … لتنعم بها)، وتهدف الحملة إلى تعزيز دور الهيئة في رفع وعي مستهلكي الكهرباء تجاه حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاه مقدم الخدمة، وتستمر هذه الحملة لمدة شهر.

وتسعى الهيئة من خلال الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية، وواجباتهم تجاه مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل: أن يتقدم المستهلك بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه في فترة زمنية محددة أو لم يقتنع المستهلك بحل مقدم الخدمة.

وتناولت الرسالة الثانية موضوع زيادة فترة استهلاك الفاتورة عن 30 يوماً، حيث أن هذه الزيادة لا تؤثر على حق المستهلك في الاستفادة من شرائح الاستهلاك. أما الرسالة الثالثة فكانت عن توعية المستهلك بعدم العبث بالعداد والابتعاد عن الأجهزة التي يروج لها بأنها توفر في مبلغ الفاتورة الكهربائية، وهذا غير صحيح، والصحيح في توفير الفاتورة هو استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية واستخدام العزل في المباني.

وأوضحت الهيئة أنها استعدت لإطلاق هذه الحملة منذ فترة، حيث انتقت عدة وسائل إعلامية وإعلانية، وذلك للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة في الحملة. وقد حرصت الهيئة على تنويع الوسائل والتي تحظى بنسب مشاهدات وزيارات مرتفعة والأكثر جماهيراً.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حالة عدم الرضى عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000 ) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو تقديم شكوى عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو من خلال تطبيقها الرسمي على أجهزة الأيفون والأندرويد.

وأكدت الهيئة أنها تؤمن بأهمية بناء علاقة وثيقة بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك، وحتى تستقيم تلك العلاقة بين الطرفين فلابد من أن يكون المستهلك راضياً عن الخدمة المقدمة له، وضرورة أن يضع مقدم الخدمة مصلحة المستهلك نصب عينيه للحصول على رضاه.