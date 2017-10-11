بدء مناورات «جسر 18» بين السعودية والبحرين

الظهران ـ الشرق

بدأت القوات البحرية السعودية ونظيرتها البحرينية، مناورات التمرين العسكري المشترك «جسر 18» في مياه الخليج العربي على مرحلتين. وأكد اللواء ركن بحري فهد الغفيلي، قائد الأسطول الشرقي، أن المناورات البحرية المشتركة بين البلدين، تهدف إلى توطيد الأواصر وربط العلاقات بين الدولتين والرفع من الجاهزية القتالية لديهما وتعزيز وإسناد إمداد القوات المشتركة في أي صراع مسلح وراء البحار، كما تهدف المناورات لتبادل الخبرات في فنون المعارك البحرية، وتطوير التنسيق العملياتي المشترك بين الوحدات البحرية المشاركة بالمناورات. وأضاف أن التمرين يهدف أيضاً إلى تنفيذ عمليات السيطرة على البحار الإقليمية وحماية المنشآت الحيوية والمهمة والممرات المائية الرئيسية في منطقة عمليات التمرين، بالإضافة إلى إجراء رماية بالذخيرة الحية وعمليات لمكافحة الإرهاب، وعمليات مسح واستطلاع وتدريبات غوص وعمليات إنزال بحري على السواحل والشواطئ، وتنفيذ فرضيات للسيطرة على المواقع. وأكد قائد الأسطول الشرقي أن العمليات المشتركة تعكس مدى القدرة والاستعدادات القتالية والجاهزية التي وصلت لها الوحدات العسكرية المشاركة من الجانبين، كما يتخلل التمرين عدد من الدروس والمحاضرات.