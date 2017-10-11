يرعى نائب أمير المنطقة الشرقية‘ الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ملتقى “نرعاك” الذي ينطلق بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية “سايتك” الإثنين المقبل خلال الفترة من 16-19 أكتوبر.

ويهدف الملتقى وفقا لما أشارات له إدارة المركز إلى مناقشة دور الأسرة في تعزيز الأمن الفكري وتطوير الذات ومناقشة التغيير في أسلوب حياة الأشخاص، وذلك من خلال عدة محاور حيث يناقش الملتقى في اليوم الأول أسرار النجاح.

وفي اليوم الثاني تربية الأبناء في ظل تحديات العصر وفي يومه الثالث والرابع يناقش قضايا المجتمع والأمن والاستقرار الأسري كما تتضمن فعاليات الملتقى محاضرات واستشارات خاصة وورش للطلاب والطالبات، وعددا من الأنشطة المصاحبة التي تتناول كيفية التعامل مع مرضى السرطان والزهايمر.

ويتضمن الملتقى؛ معرضا مصاحبا بعنوان “الأمن في عيوننا” كما يتضمن حوارا شبابيا لطلاب وطالبات الجامعات وجلسات حوارية لموظفي القطاعات الحكومية.