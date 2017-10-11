جراحة ناجحة لاستخراج حصوات من مثانة طفلة بجدة

أجريت في مستشفى الملك فهد بجدة عملية نادرة وبنجاح لاستخراج حصوات من مثانة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت تعاني من عدم القدرة على التبول الطبيعى وامتلاء المثانه بالبول، وعلى الفور تم إجراء الفحص السريرى لها وعمل التحاليل المخبرية والأشعة التي أظهرت وجود جسم واضح، وبعد عمل الأشعة المقطعية أثبتت النتائج وجود حصوات بالمثانه البولية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية أنه كان أمام الفريق الطبي طريقتين لهذه الحالة إما التدخل الجراحى أو التفتيت بالليزر، ولكن التدخل الجراحى كان هو الحل الأمثل لصعوبة استخدام الليزر في حالة الطفله وكبر حجم الحصوة.

وبعد استخراج الحصوات أوصي للمريضة بعمل قسطرة بولية بشكل متقطع كل أربعة ساعات للتأكد من عدم بقاء البول لمدة طويلة حيث أنه المسبب الرئيس لذلك.

وتتمتع الطفلة الآن؛ بصحة جيدة وهي تمارس حياتها بشكل طبيعي خارج المستشفى، كما يتم متابعتها بشكل دورى.