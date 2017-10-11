أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه وفقاً لآلية برنامج دعم نمو توطين المنشآت، فإن “هدف” يتحمل نيابة عن منشآت قطاع الخاص، التي تحقق نمواً في التوطين ما يعادل نسبة 20 % من الأجر الشهري للمواطنة، و15 % للمواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة.

وقال أبا الخيل: إنه يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 31 /7 / 2017م، في المنشأة ولفترة العامين القادمين، مشيراً إلى أن الدعم يدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج ابتداءاً من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفهم سواءً سبق دعمه من “هدف” أم لم يدعم بعد.

وأبان أن برنامج دعم نمو توطين المنشآت يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، مشيراً إلى أن الدعم الموجه للمنشآت يأتي بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الالحاق والتدريب على رأس العمل.

وأفاد أبا الخيل؛ أن عدد المنشآت التي اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت في اليوم الأول وصل إلى 1400 منشأة.