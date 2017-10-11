ولي العهد يتبرع بـ 6 ملايين ريال لدعم الجمعيات الخيرية في المدينة

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من حسابه الخاص بمبلغ ( 6 ) ملايين ريال للجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة.

ونُفذ الدعم الخيري في منطقة المدينة المنورة من خلال مناقشة 4 جمعيات خيرية في المنطقة لتحديد البرامج المقدمة لشرائح متنوعة للمجتمع وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة ( 4.849 ) مستفيدا ومستفيدة.

وشملت 6 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وكبار السن.

وبدأ الدعم الخيري من ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وكافة فئات الجمعيات، وشرائح متنوعة من المستفيدين، مبتدئا بمنطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات 11.680 ألف مستفيد من خلال 14 جمعية خيرية.

فيما كانت محطته الثانية بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بلغ 15 مليون ريال، شمل 14.914 مستفيدا من خلال 10 جمعيات خيرية، وحظيت المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ 16 مليون ريال، شاملا احتياجات أكثر من 41 ألف مستفيد عبر 10 جمعيات خيرية.

وكان الدعم الخيري في الأسبوع الماضي لمنطقة القصيم بمبلغ وصل 16 مليون ريال، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الشرقية 7.296 مستفيدا ومستفيدة، شملت 5 فئات عبر 12 جمعية خيرية.