أبو ظبي تعفي المستثمرين السعوديين من الرسوم

قررت حكومة أبوظبي؛ اعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطنين الإماراتيين.

وتم اليوم توقيع ثلاثُ اتفاقيات بين المملكة والإمارات خلال الملتقى السعودي- الإماراتي للأعمال في أبو ظبي.

وانطلقت فعالياتُ الملتقى بفندق قصر الإمارات في أبو ظبي للأعمال تحت شعار “معاً.. أبداً”؛ وذلك برعاية وزارة شؤون الرئاسة.

يأتي الملتقى ضمن مخرجات “خلوة العزم” بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.