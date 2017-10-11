اغلاق 130 محلا و مليون ريال غرامات بالقطيف

اغلقت بلدية القطيف 130 محلا مخالفاً فيما وجهت 5356 إنذارا، بينما فرضت غرامات مالية تتجاوز مليون ريال اثر الكشف عن 1789 مخالفة وذلك خلال الجولات الميدانية في العام 1438هـ.

وشملت الجولات الميدانية في العام المنصرم زيارة 8604 لمحلات متعلقة بالمواد الغذائية في مدينة القطيف بغرض التأكد من مدى التزام أصحابها بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة متميزة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ان البلدية والبلديات التابعة لها في ( القطيف وصفوى وسيهات وتاروت وعنك والقديح)؛ تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية.

وتم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا على متابعة الباعة الجائلين ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة وذلك حرصاً من على سلامة المواطنين والمقيمين.

وذكر ان المبالغ التي تم تحصيلها خلال العام الماضي 1438هـ بلغت 5.198.013 ريال، شملت 8604 محلا قامت بإتلاف 3390 كلغم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة 243 لتر سوائل تالفة او منتهية الصلاحية، و 964 كجم من المواد الاخرى كالأواني المخالفة للمعايير والاشتراطات، مشيرا الى ان قسم التراخيص قام بتحصيل مبلغ 3 ملايين و 659 الف ريال لاصدار 3018 رخصة جديدة، وتجديد 1150، ونقل ملكية 383، والغاء 956 رخصة.

وأبان ان لجنة التأهيل زارت خلال العام 870 منشأة ووضعت 691 منشأة تحت التأهيل كما تم تجديد 4567 شهادة واصدر 3738 شهادة جديدة، وتم تحصيل رسوم تتجاوز 503 الف ريال.

بدوره؛ أوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور كرار بن سيعد الفرج، أن المسلخ الذي يديره مشغل اهلي ذبح 17233 راس خروف، 11473 من البقر، 100 جمل، كما تم اعدام جزئي لـ 886 ذبيحة، وتم اعدام كلي لـ 19 ذبيحة، مضيفا، ان قسم المكافحة والمبيدات قام بتنفيذ الخطة باستخدام عدة انواع من أجهزة المكافحة مثل أجهزة الرش بالرذاذ العادي التي تقوم برش التجمعات المائية للقضاء على يرقات البعوض والحشرات الأخرى وأجهزة الرش بالرذاذ المتناهي في الصغر التي تقوم بالقضاء على البعوض الطائر والذباب وأجهزت التضبيب الحراري وكذلك فرق المكافحة الارضية التي تم توزيعها على المواقع المستهدفة التي بلغت 213750م.