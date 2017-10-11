نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس أعمال الخفجي

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس أعمال فرع الخفجي بغرفة الشرقية، محمد بن سليمان البلوي، وأعضاء المجلس وأمين عام غرفة الشرقية.

واطلع سموه في بداية اللقاء على جهود المجلس في تطوير الأعمال، وتنفيذ خطة غرفة الشرقية في تطوير الأعمال في المنطقة الشرقية، والتطورات التي شهدها المجلس.

وأشاد نائب أمير الشرقية؛ بما يبذله رجال الأعمال في محافظة الخفجي، والفرص الاستثمارية في المحافظة، مشدداً يحفظه الله على ضرورة العمل على عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير محافظة الخفجي، وتشجيع الشباب والشابات في محافظة الخفجي على إنشاء مشروعاتهم الشخصية، متمنياً سموه للمجلس وأعضاءه التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس أعمال الخفجي بغرفة الشرقية محمد البلوي باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، ونائب أمير المنطقة الشرقية على حرص سموهما ودعمهما لمسيرة الأعمال في محافظة الخفجي، وما تفضل به نائب أمير المنطقة الشرقية من توجيهات سديدة.