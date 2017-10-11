نظمت إدارة مستشفى القطيف المركزي بمحافظة القطيف اليوم الأربعاء حفلاً تكريمياً لطواقمها الطبية والفنية والإدارية بمناسبة حصول المستشفى على المركز الثالث من بين 274 مستشفى بالمملكة في برنامج تقييم موازي لبرنامج اعتماد المنشآت الصحية (CUBAHI).

وذكرت إدارة المستشفى بأن البرنامج المسمى بـ ESR يعتمد على إجراء التقييم الميداني لعشرين معياراً واشتراطات أساسية للحفاظ على سلامة المريض منها التحقق من صحة مؤهلات الطاقم الطبي ومؤهلات فريق التحذير ومنع الأخطاء الطبية مكان الجراحة والتعريف السليم بالمريض والنقل الآمن للدم وإجراءات التبرع الآمن بالدم وإحكام مراقبة العدوى وسلامة غرف العزل وضوابط حماية المريض من الجلطات الوريدية وسلامة صرف الأدوية الخطرة والمتشابهة والسلامة من الإشعاعات الطبية وسلامة أنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ وحصر الحريق والدخان وصيانة الغازات الطبية.