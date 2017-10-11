الأمير أحمد بن فهد يشيد بتطور العلاقات السعودية اليابانية

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الهدايا التذكارية.

ونوه؛ نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين المملكة واليابان، والنمو الذي شهدته منذ بدايتها في عام 1938م، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تسعى إليه المملكة من مد جسور التعاون والصداقة مع مختلف الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، ومنها اليابان، وما تحرص عليه المملكة من أن تبنى هذه العلاقات على أسس متينة وراسخة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، متمنياً سموه لحكومة وشعب اليابان دوام النمو والازدهار.

فيما ثمن سفير اليابان لدى المملكة رعاية، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لحفل افتتاح مصنع شركة متسيوبيشي اليابانية، وتشريف نائب أمير المنطقة الشرقية،الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز للحفل، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على فتح آفاق التعاون المشترك، وتعزيز التعاون، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والرخاء.