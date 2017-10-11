مدير جامعة نجران للطلاب: جئت لخدمتكم

شدد مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، على ضرورة أن تبرز جميع الكليات رؤيتها ورسالتها وأهدافها لضمان رقي التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي وتحسين جودة المخرجات، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة لن تدخر جهداً في تسخير إمكاناتها وكوادرها لخدمة طلابها وطالباتها.

واستهل مدير جامعة نجران؛ الدكتور فلاح السبيعي حديثه لطلاب السنة التحضيرية بالجامعة خلال جولته أمس قائلاً “اليوم أنتم طلاب على مقاعد الدراسة، وغداً في معترك الحياة العملية، وأنا وكل مسؤولي الجامعة جِئنا لخدمتكم”.

وأكد؛ السبيعي للطلاب استعداده لتلقي الشكاوى والمقترحات لتذليل العقبات التي تقف أمامهم لتوفير بيئة أكاديمية جاذبة تسهم في تحقيق الجودة، مبينا أن إيمانه بأن الطالب محور العملية التعليمية يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في العمل على تخريج جيل يتسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة في بناء الوطن.