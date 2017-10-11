المديرس يكرم قادة المدارس المتميزين

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الدمامإبراهيم جبر

كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس قادة المدارس المتميزين بالخطط المعززة للصحة المدرسية.

وفاز بالجائزة؛ قائد مدرسة ابن المظفر المتوسطة بالظهران القائد التربوي المتميز فهد بن سعد المطيري، الذي حصل على الأداء المتميز للخطط.

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وكان من المكرمين قائد مدرسة ابن المظفر المتوسطة بالظهران القائد التربوي المتميز فهد بن سعد المطيري الذي حصل على الأداء المتميز للخطط.

وتسلم المطيري شهادة التميز من المديرالعام لتعليم الشرقية عبدالرحمن المديرس؛ متمنياً له التوفيق والنجاح ولبقية قادة المدارس.

إبراهيم جبر  |  الدمام
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