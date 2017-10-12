عجز في ميزانية نادي الشباب بقيمة 61 مليون ريال

عقد نادي الشباب مساء أمس الأربعاء جمعيته العمومية «الاستثنائية»، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله القريني، وبحضور الأستاذ عبدالعزيز العنزي مدير عام شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس النادي الأسبق ،وعضو الشرف الأستا ذ محمد جمعة الحربي، وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض أحمد العقيل أمين عام النادي التقرير الإداري والفني لفرق النادي المختلفة، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال الموسم الرياضي المنصرم، مقدماً شكر إدارة النادي للأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وأعضاء الشرف الأمير فهد بن خالد بن سلطان، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان على دعمهم اللامحدود للنادي.

وكشف التقرير المالي لنادي الشباب، أن العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017، بلغ 61.171.098 ريالًا.

وبلغت إيرادات نادي الشباب حتى 30-6-2017، نهاية السنة المالية، 33.378.116 ريالًا، في الوقت الذي بلغت فيه المصروفات 94.549.214 ريالًا.

وأوضح نادي الشباب أن ديونه حتى 30-6-2017، تبلغ 79.991.354 ريالًا، سدد منها 27.283.184 ريالًا، وتبقى 52.708.170 ريالًا.