دوري ناشئي ممتاز اليد: المحيط المتصدر في ضيافة الأهلي والنور يلاقي القارة

تتواصل اليوم الخميس منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري، ستحتضنها أربع صالات مختلفة.

وستشهد صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام إقامة لقاءين، حيث سيجمع اللقاء الأول بين فريقي الابتسام والخليج عند تمام الساعة الثالثة عصراً، فيما سيلتقي في اللقاء الآخر فريقا النور والقارة عند تمام الساعة الرابعة والنصف.

وستلعب باقي اللقاءات الثلاثة عند تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث يحل المتصدر فريق المحيط ضيفاً على نظيره بالنادي الأهلي في صالته بجدة، وسيلعب الصفا على صالته بصفوى مع نظيره نادي مضر، وسيلتقي فريق الترجي مع نظيره نادي العدالة على صالة نادي الخليج بسيهات.

يذكر أن فريق المحيط يتصدر سلم الترتيب العام لفرق الدوري بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه فريقا الصفا والخليج، اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بفارق الأهداف، ويأتي بعدهم فريق النور في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي فريقا القارة والعدالة في المركزين الخامس والسادس على التوالي بامتلاك كل منهما نقطتين في رصيده، والأهلي سابعاً بنقطة واحدة، وتقع فرق الترجي ومضر والابتسام في المراكز من الثامن حتى العاشر دون أي نقطة.