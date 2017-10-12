اتحاد القدم يكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق د. عبدالله البرقان
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اتحاد القدم يكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة الاحتراف…
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