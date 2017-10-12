هاتريك «ميسي» يقود منتخب «التانغو» إلى مونديال روسيا

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى الإكوادور (3-1) في كيتو بالإكوادور في ختام الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتقدمت الإكوادور مبكراً عند الدقيقة الأولى عن طريق ايبارا وردت الأرجنتين بثلاثة أهداف أحرزها ميسي عند الدقائق 12 و20 و62 ليمنح بلاده بطاقة التأهل الصعبة إلى مونديال 2018.

وضمنت الأوروغواي وكولومبيا التأهل بعد فوز الأولى على ضيفتها بوليفيا 4-2، وتعادل الثانية 1 ـ 1 مع مضيفتها البيرو التي ستخوض الملحق ضد نيوزيلندا، فيما تغلبت البرازيل التي كانت ضمنت التأهل سابقاً على تشيلي بثلاثية نظيفة وأقصتها عن النهائيات.

وأنهت البرازيل المتصدرة التصفيات برصيد 41 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام الأوروغواي، وصعدت الأرجنتين إلى المركز الثالث بـ28 نقطة، بفارق نقطة أمام كولومبيا التي حلت رابعة، فيما احتل منتخب البيرو المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تشيلي، ليضمن خوض الملحق.

وانضمت الأرجنتين والأورغواي وكولومبيا في النهائيات إلى روسيا المضيفة والبرازيل وبنما والمكسيك وكوستاريكا وفرنسا والبرتغال وصربيا وآيسلندا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وبولندا والسعودية وإيران واليابان وكوريا الحنوبية ومصر ونيجيريا.