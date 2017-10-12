نائب رئيس هيئة الرياضة يفتتح منشأة نادي التعاون الجديدة

نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، افتتح مساء الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة منشأة نادي التعاون في مدينة بريدة بمنطقة القصيم وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الأستاذ محمد القاسم ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز السناني.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتم الاطلاع على مجسم المشروع والشرح عما يضمه من خدمات ومرافق،

أعقب ذلك جولة بداخل المشروع والملعب الرئيس والصالة الرياضية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن «هذه المناسبة تمثل واحدة من المناسبات السعيدة لكل أبناء ورياضيي هذه المنطقة، حيث نسعد جميعاً بافتتاح منشأة نادي التعاون التي تعد إحدى المنشآت الرياضية الحديثة وفقاً لما تضمه من مرافق وخدمات ستكون قادرة على إيجاد بيئة جاذبة لكافة شباب ورياضيي منطقة القصيم ومصدر تحفيز لممارسة الرياضة وصقل المواهب وتنمية القدرات بما يسهم بإذن الله في تحقيق الهدف الذي ننشده جميعاً نحو رياضة وطنية قادرة على صناعة أبطال وإعدادهم بطريقة مناسبة للمشاركة في المحافل القارية والدولية»، مضيفاً: «افتتاح هذه المنشأة يعني بدء مرحلة جديدة من العمل والجهد والتنظيم لتفعيل هذه المرافق وثقتي كبيرة في نجاح أخي رئيس نادي التعاون الأستاذ محمد القاسم وأعضاء مجلس إدارته في استثمار هذه المنشأة خير استثمار، وأهنئ منسوبي هذا النادي وأبناء المنطقة بهذه المنشأة متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح».

وقدم سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، قائلاً: «باسم كافة الرياضيين أقدم خالص الشكر والتقدير والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما شهدته الرياضة وتشهده بتوجيهاتهما من اهتمام ودعم كانت إحدى نتائجه تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إلى جانب تحقيق عدد من الإنجازات في مختلف الألعاب، وكل ذلك بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ».

وفي جانب آخر، يفتتح سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة غدا الخميس منشأة نادي أحد الرياضي في المدينة المنورة، حيث تبلغ مساحة المنشأة الجديدة لنادي أحد الذي تأسس عام 1936م ، 72035 متراً مربعاً، وتتكون من مكاتب إدارية لإدارة النادي وصالة رياضية «جيم» وملعب رئيس لكرة القدم مزروع بالعشب الصناعي وفق أحدث المواصفات الدولية، يتسع لعدد 5914 متفرجاً، وبه لوحة إلكترونية للنتائج ومقاعد للاعبي الفريقين وغرف اللاعبين والحكام ومنافذ للوجبات السريعة ولبيع التذاكر للجماهير ومواقف سيارات.

كما تشمل منشأة نادي أحد الذي يعد أحد أعرق الأندية الرياضية بالمملكة، صالة رياضية مغطاة تبلغ مساحتها 1632 مترا مربعا متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، تحيط بها مدرجات للمتفرجين تتسع لعدد 204 مقاعد وغرف للاعبين، بالإضافة إلى صالة أخرى مغطاة للمسبح تبلغ مساحتها 325 متراً مربعاً تتكون من 6حارات ومدرجات للمتفرجين تتسع لعدد 200 مقعد وغرف للاعبين وغرف سونا وجاكوزي وبيت للشباب.

كذلك تحتوي منشأة نادي أحد على ملاعب خارجية تشمل ملعبي تدريب لكرة القدم ومضمارا لألعاب القوى وملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة والتنس الأرضي، بالإضافة إلى مبنى للخدمات ومسجد يتسع لعدد 300 مصلٍ لخدمة رواد النادي والأحياء المجاورة له.