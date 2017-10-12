القوات البرية تشارك مع نظيرتها الباكســـــتانية في «الصمصـام 6»

الرياض ـ الشرق

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية مشاركتها نظيرتها الباكستانية، فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 6»، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة في باكستان.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين «الصديقتين»، على مختلف الأصعدة. ويشارك في التمرين عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات مختلفة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية في الدولتين.