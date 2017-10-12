الرئيس السوداني يثمن دور ولي العهد في قرار رفع العقوبات الأمريكية

الرياض ـ واس

ثمن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجهود السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على بلاده، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس البشير بولي العهد السعودي، الذي هنأ الرئيس السوداني على رفع العقوبات، متمنياً أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار السودان.

من جانب آخر، واصل ولي العهد دعم الجمعيات الخيرية في جميع المناطق، حيث تبرع من حسابه الخاص بـ6 ملايين ريال للجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة، وهو ما يأتي استكمالاً للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية.

ونُفذ الدعم الخيري بمنطقة المدينة المنورة من خلال مناقشة 4 جمعيات خيرية في المنطقة لتحديد البرامج المقدمة لشرائح متنوعة من المجتمع، وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد المستفيدين؛ إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة 4849 مستفيداً ومستفيدة، وشمل 6 فئات من رعاية الأيتام، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج، والأسر المحتاجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات، وكبار السن.