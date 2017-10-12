احتضنت أبوظبي أعمال الملتقى السعودي الإماراتي تحت شعار معاً أبدا (جرافيك)

ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

عدم الثقة في طريقة الدفع الإلكتروني

عدم الثقة في جودة السلع عن طريق التسوق الإلكتروني

عدم الثقة في اختراق الخصوصية بالتوصيل إلى المنازل

صعوبة التعامل مع مواقع التسوق الإلكتروني مشاهدة النتائج