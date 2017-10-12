القتل تعزيراً بجانيين في القريات

نفذت وزارة الداخلية اليوم؛ حكم القتل تعزيراً في جانيين بمحافظة القريات بمنطقة الجوف أدينا بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تم القبض على محمد جمعه أحمد عنبر ( فلسطيني الجنسية ) وفلحان بن محمد فلحان السبيعي ( سعودي ) عند قيامهما بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضاف البيان: أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر امر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة؛ إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.