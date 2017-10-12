أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح باب التقديم لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للفترات الاختبارية الخامسة والسادسة والسابعة في تخصصات (الطب البشريSMLE، طب الأسنان SDLE، أخصائي التمريض SNLE)؛ اعتباراً من يوم الاثنين القادم الموافق 16 اكتوبر 2017م.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن الفترة الاختبارية الخامسة ستكون بين 29 أكتوبر و23 نوفمبر، أما الفترة السادسة بين 3 و28 ديسمبر في حين ستكون الفترة الاختبارية السابعة بين 7 و31 يناير 2018.

وأشار الزهيان إلى أن الاختبارات ستعقد خلال أيام العمل في 17 مدينة داخل المملكة بواقع 433 مقعد اختبار يومياً.

ولفت النظر إلى أنه لا يمكن الجلوس للاختبار في نفس الفترة الاختبارية مرتين و في هذه الحالة تعد نتيجة المحاولة الأولى فقط، مفيداً أن النتائج خلال فترة أسبوعين وحتى ستة أسابيع من نهاية الفترة الاختبارية عبر الرابط الإلكتروني https://goo.gl/pxDzNN.

وأضاف الزهيان أن اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تحديد الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز، والتأكد من استيفاء خريجي منشئات التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة، وتوحيد معايير المفاضلة بين المرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن المؤهلون لدخول الاختبارطلبة الكليات الصحية بالمملكة خلال سنتهم الدراسية الأخيرة، والحاصلون على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية في خارج المملكة, معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.