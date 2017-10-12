تنفيذ حد الحرابة في جانيين بالرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيانها: بأن، كومار بشقار نام، ولياقت على خان رحمن، (هنديي الجنسية) أقدما على قتل، بابول حسين جبار ( بنجلاديشي الجنسية)، وذلك باستدراج الأول له وطعنة بسكين في بطنه، وإمساكه للثاني الذي ذبحه من رقبته حتى أرداه قتيلا، وسرقة المال الذي بخزنة الشركة التي يعمل بها المجني عليه.

وأضافت الداخلية: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما للمحكة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ادانتهما بما نسب إليهما، وأن ما أقدما علية يعد ضرباً من ضروب الفساد في الأرض، والحكم عليهما بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وذلك بقتلهما حد الحرابة.وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين بمنطقة الرياض.

وأبانت الوزارة إنها؛ إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم؛ محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.