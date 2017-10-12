مصر تعلن حالة الطوارئ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غد الجمعة.

ونصت المادة الثانية في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بشأن حالة الطوارئ ،وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون .