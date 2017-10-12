تماشيًا مع اليوم العالمي للمسنين، يقيم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة مبادرة “كلنا عيالكم” للسنة الثالثة على التوالي في يوم الخميس الموافق 12/10/2017م في مقره بمدينة الدمام – الصناعية الأولى، وذلك ضمن مشاركات الصندوق في المسؤولية الاجتماعية.

وتشمل المبادرة إقامة يوم ترفيهي مثل مسابقات وأمثال شعبية، وفلكلور شعبي، بالإضافة إلى تقديم مأكولات وهدايا تذكارية لأمهاتنا العزيزات ومنسوبات دار الرعاية الاجتماعية بالدمام بالتعاون مع جهات مشاركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، حسن الجاسر أن كبارنا هم قدوتنا ولهم معنا وقفات لا تنتهي، فالمبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه لهم لا سيما لما لها من أثر جميل في نفوس كبيرات السن وإدخال البهجة والسرور عليهم”.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي؛ هناء الزهير على أن رعاية المسنين والعطف عليهم مسؤولية فردية قبل أن تكون جماعية، وكذلك جزءًا مهمًا من البنية الاجتماعية والقيم الثقافية والدينية الأصيلة.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن. وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع، وتتلخص أهداف اليوم العالمي للمسنين في لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة.