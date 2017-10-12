70 متعافي من المخدرات تخطوا مرحلة الجامعة

كشف أخصائي الإدمان والمدير التنفيذي لجمعية تعافي الخيرية مبارك علي الحارثي لـ “الشرق” أن هناك أكثر من 70 متعافي من المخدرات ممن قامت تعافي برعايتهم تخطوا مرحلة الدراسة الجامعية بنجاح ليكملوا دراساتهم الجامعية بمرحلة الدراسات العليا.

وأوضح الحارثي أن تعافي تتكفل بسداد الرسوم الدراسية والجامعية لهؤلاء الطلاب كما تنفذ لهم العديد من البرامج والأنشطة كالحج والعمرة وغيرها من الأنشطة الاجتماعية التي تساعدهم على الاندماج بالمجتمع.

وأبان الحاثي؛ أن هناك العديد من هؤلاء المتعافين عادوا لحياتهم الطبيعية من زواج وتوظيف فضلا على الدور البارز لإسهام العديد منهم في حملات التوعية ضد الإدمان والمخدرات في المجتمع وأضاف الحارثي أن دعم تعافي لهؤلاء ومساندة المجتمع لهم ستسهم بلا شك في أن يكون لهم بصمة ودور بارز في مجتمعاتهم.

يذكر أن الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية “تعافي” تدور أهدافها حول أربعة محاور منها الهدف الوقائي لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات وآثارها والهدف العلاجي ويهدف لعلاجهم في سرية تامة و العناية بأسر المدمنين لتثقيفهم بالطرق الصحية للتعامل مع المدمنين ورعاية المتعافين في مرحلة ما بعد العلاج وتهدف المرحلة لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة ليعودوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم