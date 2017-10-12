طيران ناس يحلق في سماء العراق

كشفت شركة “طيران ناس” عن انطلاق أولى رحلاتها الجوية من المملكة إلى المدن العراقية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد توقف الرحلات بين البلدين، لأكثر من 25 عاماً.

وأوضحت الشركة أن تذاكر تلك الرحلات ستكون متوفرة للبيع في غضون أيام قليلة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتطبيقات الهواتف الذكية، مشيرةً إلى أن انطلاق تلك الرحلات تأكيد على رغبتها في التوسع والوصول لوجهات أكبر بالشرق الأوسط.

وأبدى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس بندر المهنا، سعادته من ريادة الشركة في انطلاق رحلاتها إلى العراق لتكون أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق بعد انقطاع طويل، واصفاً هذا الأمر بـ “التاريخي”.