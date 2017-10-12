السودان: جهود القيادة السعودية برفع العقوبات تاج على رؤوسنا

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان في ختام لقائه بوزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد صالح العواد شكره الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الجهود التي بذلاها لرفع العقوبات عن جمهورية السودان، وأن هذا الدور يؤسس لعلاقة متينة وتاج على رأس كل سوداني ونتمنى في جانب الأعلام أن نكون الصوت المعبر في كل ما يهم البلدان