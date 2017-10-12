السودان: جهود القيادة السعودية برفع العقوبات تاج على رؤوسنا

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان في ختام لقائه بوزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد صالح العواد شكره الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الجهود التي بذلاها لرفع العقوبات عن جمهورية السودان، وأن هذا الدور يؤسس لعلاقة متينة وتاج على رأس كل سوداني ونتمنى في جانب الأعلام أن نكون الصوت المعبر في كل ما يهم البلدان
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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بجهود القيادة الرشيدة للمملكة فرح إخوتنا بالسودان وفرحنا معهم برفع الحظر عنها..شكراً خادم الحرمين الشريفين،شكراً ولي العهد الأمين جهود خيّرة هنا وهناك..وأينما توجهتم حفظكم الله..وسدد على درب الصلاح خطاكم.
# ابراهيم الحضيره