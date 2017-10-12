بدر بن عبد المحسن يبدأ أطول قصيدة يكتبها الشعب بالملك سلمان

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز كتابة أطول قصيدة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك ضمن مبادرة شعبية تحمل عنوان “شعب يكتب قصيدة ملك”.

واقتفى أثر الأمير بدر ستة شعراء، لتكون بداية القصيدة ثمانية أبيات، على أن تستمر مجاراة مطلع القصيدة إلى أن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بدر بن عبد المحسن

دارنا يا ذروة المجد .. ويا أكرم نسب

وش علي .. لو قلت من فوق هامات السحاب

يا وطن سلمان .. يزهاك سلمان العرب

بالعدل .. والحزم .. والعزم .. وبطيب الجناب

عبد الله بن عبيان

يستثير المجد في لمعة السيف الحدب

ولا مشى في الأرض غار السحاب من التراب

محمد غازي الشيباني

سيدي سلمان تبشر بنا وقت الطلب

بيعتك نفخر بها فالقلوب وفالرقاب

محمد الدحيمي

سيدي ما للعطب عندنا غير العطب

والكلاب المسعرة ما لها غير التراب

منيف الخمشي

موطني والمجد والعز والفخر انكتب

في قيادة سيدي عاش حلال الصعاب

نايف بن عرويل

يحتميها بالسياسة وبالسيف الحدب

قادها تحت الشريعة وتحكيم الكتاب

فهد الشهراني

الحكيم العادل العف فكاك النشب

صيرميٍ شامخٍ لا يذل ولا يهاب