شاركت الهيئة العامة للاستثمار بجناح “استثمر في السعودية” وذلك ضمن فعاليات المتلقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار “معاَ – أبداً”، والذي عُقد يوم أمس في فندق “قصر الإمارات” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهد الملتقى حضور رفيع المستوى من الجانبين، وترأس الوفد السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال.

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين بهدف تنويع مصادر الدخل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021.

ويأتي الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال ضمن مخرجات “خلوة العزم” بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويمثل الملتقى منصة تجمع قيادات وموظفي الحكومة الاتحادية والمحلية ومتخذي القرار لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال في البلدين.

وقال وكيل المحافظ لقطاع التسويق والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار؛ باسم بن عبدالله السلوم: “يسعدنا أن نشارك في الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي يأتي ضمن مخرجات ومبادرات “خلوة العزم” ويمثل الخطوات الواثقة التي تنتهجها البلدان نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2021.

ونلتزم في قسم فعاليات الهيئة العامة للاستثمار بالتعريف بالجهود والمبادرات التي تقوم بها الهيئة وذلك من خلال جناح “استثمر في السعودية”، والذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة والإصلاحات التي قامت بها لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم برنامج التحول الوطني”.

وخلال الملتقى، شارك مدير الاستثمار في الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار؛ المهندس محمد العبدالله، في إحدى جلسات العمل المشتركة الثلاث والتي سلطت الضوء على التكامل الصناعي.

في حين ناقشت الجلسات الأخرى خطط التحول الوطني للبلدين ودور المرأة في الاقتصاد. وجدير بالذكر أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الدول العربية.

وبلغ حجم التبادل التجاري 74 مليار ريال سعودي في عام 2016. وبلغ عدد الشركات الإماراتية في المملكة إلى 424 شركة ومؤسسة برأس مال بلغ 12.7 مليار ريال سعودي تعمل في 16 قطاعا. في حين بلغت الاستثمارات السعودية في الإمارات 16 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2015.