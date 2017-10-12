أسكوت العالمية للشقق الفندقية تتوسع في الإمارات وتركيا

أعلنت شركة أسكوت العالمية للشقق الفندقية، التي تتخذ من دبي مقراً لها في المنطقة، عن توسعها في منطقة الخليج وتركيا، افتتاحه فندقها الجديد “سومرست مسلك – اسطنبول”، والذي يعتبر باكورة شققها الفندقية في تركيا وجزءاً رئيسياً من مشروع “مسلك 1453″

وتمتد مساحة الفندق الجديد؛ على مساحة أكثر من مليوني متر مربع، كما تفتتح أسكوت في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي فندقي أسكوت قرية الثقافة وسيتادين قرية الثقافة في منطقة قرية الثقافة الجديدة ،وسبعة فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018 المقبل.

ومنذ عام 2014، شهدت أعمال أسكوت توسعاً سريعاً في منطقة الخليج، وذلك في ظل ازدياد الطلب على الشقق الفندقيّة عالية الجودة خاصة من جانب قطاع الشركات، وبناءً عليه بلغ عدد فنادق المجموعة في السعودية 12 فندقاً تتوزع في كل من جدة والرياض والخبر ومكة، خمسة منها في الخدمة، وسبعة في المراحل النهائية لبدء التشغيل، إلى جانب ثلاثة فنادق في دبي، واحد في الخدمة هو فندق أسكوت بارك بلايس دبي المطل على شارع الشيخ زايد، واثنين في المراحل النهائية لبدء التشغيل.

وقال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى “أسكوت”؛ فنسنت ميكوليس: نتطلع قدماً لافتتاح الفندقين الجديدين في دبي ضمن منطقة قرية الثقافة الجديدة في عام 2018.

وأضاف: يسرنا افتتاح أول مشاريع الشقق الفندقية لشركة “أسكوت” في اسطنبول، ويمكن للزوار الآن الاستمتاع بتجربة خدمات الضيافة العالية الجودة التي تقدمها “أسكوت” والتي أصبحت بالفعل سمة مميزة لعقاراتنا في أكثر من 120 مدينة في 31 دولة”.

ويعد فندق “سومرست مسلك- اسطنبول” الجديد وجهةً لمسافري الأعمال أو الترفيه، حيث يوفر الفندق الجديد المرونة اللازمة لمتطلبات الإقامة قصيرة وطويلة المدى، ويحتوي على شقق فندقية عصرية مجهزة بمرافق توفر نمط حياة متوازن، بما في ذلك قاعة الإفطار وصالة للألعاب الرياضية وصالة لضيوف النزلاء وبرك سباحة وغرف ترفيه الأطفال.

ويقع “سومرست مسلك – اسطنبول” في منطقة “مسلك” في مدينة اسطنبول، وسط ملتقى عالمي يشكل مركزاً رئيسيا للأعمال التجارية ويضم العديد من معالم اسطنبول الأكثر جاذبية.

ومن المتوقع أن يستقطب الفندق مختلف أصناف المسافرين، وسيوفر “سومرست مسلك- اسطنبول” مزيجاً فريداً من المنتجات الفندقية عالية الجودة، إلى جانب الخدمة الفندقية ووسائل الراحة المميزة.

وتشمل الوجهات الترفيهية الشهيرة القريبة من الفندق الجديد، مجمع “استينيه بارك”، الذي يضم 291 متجراً وسوقاً شعبياً للطعام التركي، وملعب “تورك تليكوم أرينا” الملعب الرسمي لنادي “غلطة سراي”، وبرج “اسطنبول سفير”، أحد أطول المباني في اسطنبول، وتقع جميعها على بعد 10 دقائق فقط من الفندق الجديد بالسيارة. ولمزيد من المعلومات الإضافية أو الحجوزات، يرجى زيارة: www.somerset.com