الاتفاقية تسلط الضوء على التزام “جنرال إلكتريك” بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية السعودية

“جنرال إلكتريك” تقدم الدعم التقني والتدريب في مجالات تطوير المناهج التعليمية والدورات المعتمدة وبرامج التطوير القيادي والبرامج الموجهة نحو الاختصاصيين

وقعت شركة “جنرال إلكتريك”، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اليوم مذكرة تفاهم مع “المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء”، المركز الرائد في مجال التدريب المهني المتخصص، بهدف تدريب المواطنين السعوديين الشباب وتأهيلهم للمضي قدماً في مسيرة مهنية ناجحة ومثمرة في قطاع الطاقة.

وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة “المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء”، المهندس ليث بن أحمد البسام، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك”،هشام البهكلي، في المملكة العربية السعودية والبحرين.

وقال المهندس ليث: “يعتبر شبابنا أهم مواردنا، ويتوجب علينا من هذا المنطلق بذل كل جهد ممكن لتزويدهم بالإمكانات والخبرات التي تتيح لهم تحقيق النجاحات المهنية المنشودة في قطاع الطاقة، الأمر الذي سيثمر بدوره عن تأسيس قاعدة قوية من الخبراء المهنيين والتقنيين المتمرسين في المملكة.

وأضاف ليث: تنسجم الخطوة في مضمونها وأهدافها مع رؤية السعودية 2030، وتسلط الضوء في الوقت ذاته على الدور البارز الذي يساهم به المعهد كمزود لبرامج تدريبية تقنية عالمية المستوى في قطاع الطاقة. وتمتلك “جنرال إلكتريك” الخبرات والمؤهلات التي تضمن إثراء برامجنا التعليمية وتخريج كوادر قادرة على المساهمة بدور فعال في تلبية احتياجات القطاع اليوم ومستقبلاً”.

وتنص الاتفاقية على تزويد البرامج التدريبية للشباب السعودي والخبراء التقنيين لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من لعب دور أكثر فعالية في تطوير قطاع الطاقة وخدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية، استناداً إلى معارف “جنرال إلكتريك” المعمقة في هذا المجال وقدرتها على تقديم مناهج للتدريب بمستوى عالمي.

من جانبه قال هشام البهكلي: “لا شك بأن تعزيز إمكانات المهنيين السعوديين ودعم برامج التعليم التقني يعتبر من أهم أولويات “جنرال إلكتريك” في المملكة العربية السعودية. ونؤكد في هذا السياق التزامنا الجاد والمستمر بتطوير الموارد البشرية السعودية وفتح المجال أمامها للفوز بفرص عمل مثمرة في قطاع الطاقة ولعب دور جوهري في مسيرة التنمية الوطنية.

وبما ينسجم مع استراتيجيات التنمية البشرية التي أرست ملامحها رؤية السعودية 2030، تأتي هذه الاتفاقية مع ’المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء‘ تجسيداً لالتزامنا بأن نكون شريكاً رائداً في مسيرة النمو التحولي بالمملكة”.

وتقدم مذكرة التفاهم نموذجاً هاماً للتعاون بين المؤسسات التعليمية السعودية مع رواد التكنولوجيا في العالم، وتتضمن الاتفاقية تقديم برامج متكاملة للتدريب والتعليم المهني تزود الكوادر الوطنية بالخبرات التي تتيح لهم العمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية لقطاع الطاقة السعودي. وتمثل هذه الخطوة أيضاً امتداداً لرؤية “المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء” نحو تقديم مناهج تعليمية عالمية المستوى تضمن فرص عمل مثمرة للشباب السعودي في مؤسسات كبرى مثل “الشركة السعودية للكهرباء”.

وسيتعاون المعهد مع “جنرال إلكتريك” في مجالات لا تقتصر على تطوير منهاج تعليمي شامل، بل وتشمل أيضاً إعداد الدورات المعتمدة وبرامج التطوير القيادي إضافة إلى البرامج الموجهة نحو الاختصاصيين.

ولدى “جنرال إلكتريك” تاريخ حافل بالشراكات البنّاءة منذ أكثر من ثمانية عقود في المملكة العربية السعودية، ولديها فريق عمل يضم أكثر من 4 آلاف موظف، بما في ذلك فريق عمل شركة “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك”، يعمل 50 بالمئة منهم في مناصب تتطلب خبرات هندسية وتقنية عالية.

وتتطلع الشركة إلى مضاعفة برامجها التطويرية المتخصصة في مجالات القيادة والهندسة والتكنولوجيا وضمن مختلف القطاعات لتشمل أكثر من 10 آلاف مهني سعودي، عبر برامج تدريبية محلية وعالمية.

وتعتبر الشركة من أبرز شركاء قطاع الطاقة في المملكة، ولديها أكثر من 500 توربين غازي تساهم في توليد أكثر من 50 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في المملكة.