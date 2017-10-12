طالب في الأحساء يرسم أجمل الصور في السلوك المميز

رسم الطالب حميدي عمار المحمد، بالأول المتوسط في مدرسة ابو بكر الصديق بالأحساء، اجمل صورة في السلوك المميز للطالب المثالي المحب لمدرسته، وذلك بقيامه بنظافة فصله يومياً بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث تم تكريمه من قبل مدرسته وإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطق.

وجاء تكريم الطالب حميدي؛ بعد ملاحظة حارس المدرسة، بأن أحد الفصول، يكون مرتباً ومنظم بعد انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلاب، مما استدعي القائمين على أمر المدرسة بالرجوع للكاميرات، حيث شوهد الطالب يقوم بالتنظيف والترتيب، فور خروج الطلاب وفِي وقت وجيز.

وبعد ابلاغ قائد المدرسة ا. عبدالرحمن السعيد. تم التواصل مع إدارة التوجيه والارشاد وإبلاغهم عن بادرة سلوكية مميزة وتم التنسيق مع قائد المدرسة والمرشد الطلابي للتعرف على الموضوع بشكل اكبر، وذلك بعد زيارة سجله مكتب التوجيه إلى المدرسة أمس الأربعاء، بحضور مدير الإدارة.

وجرى تكريم الطالب المثالي؛ في برنامج الاصطفاف الصباحي، وتمت الاشادة به وبسلوكه الإيجابي ولكونه قدوة لغيره من الطلاب.

وعند سؤال الطالب المميز؛ عن عمله المستمر يوميا في تنظيف فصله و سبب قيامه بذلك فأجاب قائلا: ( لأني أحب المدرسة ).

ومن جانبها قال قائد المدرسة أ. السعيد: اثناء تفقد حارس المدرسة احمد بن فهد المزيعل؛ للفصول لفت انتباهه نظافة وترتيب أحد الفصول، وكأن لم يدخله طلاب من أول الصباح، مشيراً إلى تكرر هذا المشهد يومياً.

وأشاد السعيد؛ بسلوك الطالب حميدي الإيجابي، الذي سطر اروع الأمثال للانتماء وحب المدرسة، مؤكداً بأن أخلاق حميدي مثل يحتذى به امام زملائه.