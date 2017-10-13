جدة – محمد أحمد - أكثر من 200 ألف ريال تنتظر المشاركين في مبادرة “شعب يكتب قصيدة ملك”

-6 شعراء أول المشاركين في مبادرة “ِشعب يكتب قصيدة ملك”

انطلقت البارحة رسميا مبادرة “شعب يكتب قصيدة ملك”، في حفل كبير شهد حضورا جماهيريا غفيرا في قاعة القصر بفندق الهيلتون بمدينة جدة، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والمثقفين والشعراء، وإشراف مباشر من الهيئة العامة للترفيه داعمة وراعية المبادرة، وبدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي القدير عبدالرحمن القبيسي، بالسلام الملكي السعودي، تلاه كلمة للمدير التنفيذي للمبادرة محمد الدعجاني رحب فيها بالحضور وقدم نبذة موجزة عن المبادرة وفكرتها ومراحلها، ثم عرض فيلم تسجيلي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) من إنتاج شركة ميديا كال مديرة المبادرة ومنظمة حفل التدشين، أعقبه برومو تسجيلي عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، أعلن خلاله إطلاق البيتين الأولين في المبادرة وهما:

دارنا يا ذروة المجد.. ويا أكرم نسب

وش علي.. لو قلت من فوق هامات السحاب

يا وطن سلمان.. يزهاك سلمان العرب

بالعدل.. والحزم.. والعزم.. وبطيب الجناب

ليتم بعدها تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة واستقبال الأبيات المشاركة من كافة أفراد الشعب السعودي (رجالا ونساء) من مختلف الأعمار، والموقع هو: http://qafalshaer.com

وأوضح بعدها المدير الفني للمبادرة الدكتور محمد علي الحربي، الذي ألقى كلمة لجنة التحكيم نيابة عن رئيس اللجنة الناقد والشاعر والروائي عواض شاهر العصيمي، أن المشاركة في الموقع مجانية، مبينا أن الموقع صمم بطريقة سهلة للمستخدمين وبسعة عالية جدا، حيث بمجرد دخول الموقع ستظهر بيتي الأمير بدر بن عبدالمحسن، أسفل منها خانة “شاركنا ببيت شعر”، وبمجرد الضغط عليها ستفتح صفحة جديدة بها خانة لكتابة بيت شعري واحد، يكتب كل شطر في سطر مستقل، ثم يدون المشارك إسمه ورقم هويته الوطنية ورقم جواله وبريده الالكتروني أو حسابه في تويتر،

ثم يضغط على مربع “شاركنا ببيت شعر” وبذلك تتم المشاركة، ويتولى أعضاء لجنة التحكيم فرز الأبيات المشاركة والرفع بها لرئيس اللجنة لاعتمادها ونشرها.

وأكد الحربي أن المشاركات لا تتم إلا عن طريق الموقع الرسمي للمبادرة ولن يلتفت للأبيات التي تنشر على حسابات أخرى حتى لو كانت حسابات المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

أعقب ذلك فقرة فنية للمنشد النجم عبدالكريم الحربي صممت خصيصا للمبادرة صاحبتها عرضة فلكلورية لفرقة الحبشي للفنون الشعبية التي قدمت عددا من العروض تخللت فقرات الحفل، وقدمت العرضة النجدية في ختام الحفل.

كما تضمن الحفل مشاركة متميزة لعدد من الفنانين التشكيليين وهم: إيهاب صبحي الحداد الذي رسم بالفحم لوحة رائعة للملك سلمان، وناصر عبدالإله لنجاوي الذي رسم لوحة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومحمد فوزي جمال الذي رسم لوحة زجاجية لخادم الحرمين الشريفين، وسناء أحمد المرتضى التي رسمت خلال الحفل لوحتين للملك سلمان ولوحة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وشارك عدد من نجوم الشعر في تدشين الموقع الالكتروني للمبادرة بمجاراة بيت الأمير بدر بن عبدالمحسن على الهواء مباشرة تحت الكاميرات وبالصوت، وهم:

-عبدالله عبيان اليامي:

يستثير المجد في لمعة السيف الحدب

ولا مشى في الأرض غار السحاب من التراب

- محمد غازي الشيباني:

سيدي سلمان تبشر بنا وقت الطلب

بيعتك نفخر بها فالقلوب وفالرقاب

- محمد الدحيمي:

سيدي ما للعطب عندنا غير العطب

والكلاب المسعرة ما لها غير التراب

- منيف الخمشي:

موطني والمجد والعز والفخر انكتب

في قيادة سيدي عاش حلال الصعاب

- نايف بن عرويل:

يحتميها بالسياسة وبالسيف الحدب

قادها تحت الشريعة وتحكيم الكتاب

- فهد الشهراني: (الذي غنى بصوت عذب بيتي البدر مضافا لها مجاراته لهما)

الحكيم العادل العف فكاك النشب

صيرميٍ شامخٍ لا يذل ولا يهاب

واختتم الحفل بالعرضة السعودية، لتعقبه مباشرة الأمسية الشعرية الأولى المصاحبة للمبادرة والتي أحياها نجوم الشعر: (محمد الدحيمي، سعيد بن مانع، ونايف بن عرويل) وقدمها الإعلامي عبد الرحمن القبيسي، الذي قدم الأمسية بأسلوب مغاير حواري مع الشعراء الذين تنوعت قصائدهم ما بين الوطنية والوجدانية بأداء رائع نال استحسان الحضور.

وشارك فريق صناع النجاح التطوعي في تنظيم الحفل بأداء متميز يليق باسم مجموعتهم التطوعية الرائعة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للترفيه التي تدعم وترعى مبادرة شعب يكتب قصيدة ملك، أشرفت على كافة فقرات الحفل وتفاصيله ليخرج بالصورة الخلاقة التي خرج بها، وذلك ضمن رسالتها التي تهدف إلى توفير الخيارات الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، من أجل رسم البهجة على محيا الجميع، كما تعمل الهيئة على رعاية ودعم مختلف الفعاليات والأنشطة النوعية والتي ترقى لأذواق مختلف الجماهير في مختلف المناطق المملكة.

كما حظيت المبادرة بموافقة إمارة منطقة مكة المكرمة ودعم إعلامي من وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة النقل.

وينتظر أن يكسب السعوديون والسعوديات التحديت لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بهذه القصيدة التاريخية، حيث شعار المبادرة:

(ملكنا يستاهل.. واحنا قدّ التحدي)

وأعلن في الحفل عن قيمة جوائز المبادرة لأفضل ثلاثة أبيات مشاركة تختارها لجنة التحكيم، وهي:

-100 ألف ريال للفائز الأول.

-75 ألف ريال للفائز الثاني.

-50 ألف ريال للفائز الثالث.