الرئيس اليمني يدعو لتوحيد الجهود واستكمال تحرير تعز

عدن ـ الشرق

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدعم الميزانية التشغيلية لمحافظة تعز وتفعيل عجلة التنمية، من خلال زيادة الإيرادات وضبط قنواتها وتحصيلها لدى فرع البنك المركزي بالمحافظة وكذلك استعادة وتفعيل المؤسسات الحكومية في المحافظة.

وحث هادي محافظ تعز، علي المعمري، خلال استقباله «العمل المجتمعي والتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية على توحيد الجهود ورفع الطاقات لتحقيق الهدف الوطني المشترك في القضاء على فلول التمرد والانقلاب واستكمال تحرير تعز وبناء المؤسسات الوطنية بمفهومها ومعناها الصحيح والدائم»، وذلك طبقا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ورفض استقالة المحافظ المعمري في الوقت الذي كلفه «بمواصلة مهامه في قيادة المحافظة»، وهي الاستقالة التي قدمها في سبتمبر الماضي. كما أكد الرئيس هادي «دعمه لمواصلة تطبيع الحياة في محافظة تعز»، وأن الحكومة «ستولي تعز كل الاهتمام لعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل الظروف الراهنة وإعادة افتتاح وتشغيل فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية»، محييا في الوقت ذاته بسالة وصمود أبناء تعز الذين قال عنهم إنهم «سطروا أروع الملاحم في وجه قوى التمرد والانقلاب».

بدوره، عبر المحافظ علي المعمري عن امتنانه وتقديره للرئيس هادي وعلى الثقة التي يوليها له بما تمثله من حمل ثقيل ومسؤولية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة.