الهلال يقترب من الإعلان عن إبرام اتفاقية رعاية جديدة

الرياض ـ الشرق

اقتربت إدارة نادي الهلال من الإعلان عن إبرام اتفاقية تاريخية لرعاية النادي، في خطوة من شأنها تعزيز الوضع المالي لحامل لقب الدوري.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاث شركات كبرى في المنطقة قدمت عرضها لرعاية النادي، وأن الإدارة بدأت تفاضل بين هذه العروض قبل اختيار أحدها وستضع الشركة الفائزة شعارها على صدر قميص فرق النادي وفي مقدمتها الفريق الأول.

من جهة أخرى، استأنف الهلال تدريباته وسط انتظام جميع اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من المنتخب والمشاركة في مباراتي جاميكا وغانا، كما انضم المحترف العماني علي الحبسي للتحضيرات التي تسبق مواجهة فريق برسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في مسقط ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.