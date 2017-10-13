أشياء قد تلحظها حتى العاشر من شوال (جرافيك)

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الفترة الانتقالية التى تمتد الى العاشر من شوال يجب ان فترة استعداد وتهيئة وتحضير للتحول الكبير ، من المتوقع ان نشاهد النساء وهم يحاولون تجربة القيادة فى الشوارع العامة والساعات القليلة الذروة من الازدحام المروري ، النساء الذين لم يسبق لهم قيادة السيارات لابد اننا سوف نراهم يبدأون أولى تجاربهم ومحاولاتهم للتعلم ، يجب اتاحة الفرصة لهم وعدم ملاحقتهم ومضايقتهم وازعاجهم ، لان مجرد صدور القرار هو نقلة كبرى وتحول وتغير من المنع والحظر والملاحقة الى السماح ، لاريب انه سوف يرافق ذلك العديد من الحوادث والأخطاء والخسائر فى الأرواح والممتلكات ولكن ذلك متوقع حتى فى الحياة اليومية ، يجب تقبل الفترة الانتقالية بصدر رحب وعدم التضييق والملاحقة باسم انتظار الموعد المحدد
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الفترة الانتقالية التى تمتد الى العاشر من شوال يجب ان فترة استعداد وتهيئة وتحضير للتحول الكبير ، من المتوقع ان نشاهد النساء وهم يحاولون تجربة القيادة فى الشوارع العامة والساعات القليلة الذروة من الازدحام المروري ، النساء الذين لم يسبق لهم قيادة السيارات لابد اننا سوف نراهم يبدأون أولى تجاربهم ومحاولاتهم للتعلم ، يجب اتاحة الفرصة لهم وعدم ملاحقتهم ومضايقتهم وازعاجهم ، لان مجرد صدور القرار هو نقلة كبرى وتحول وتغير من المنع والحظر والملاحقة الى السماح ، لاريب انه سوف يرافق ذلك العديد من الحوادث والأخطاء والخسائر فى الأرواح والممتلكات ولكن ذلك متوقع حتى فى الحياة اليومية ، يجب تقبل الفترة الانتقالية بصدر رحب وعدم التضييق والملاحقة باسم انتظار الموعد المحدد