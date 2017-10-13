أكثر الأمور إدهاشاً هي تلك التي تتلاحق فيها أحداث لم تكن متوقعة بل وربما اعتقدنا أنها ذهبت ولن تعود، هنا في هذه اللحظات الأكثر ادهاشاً وأكشنة يحق للمرء أن يفتح فاه وأن يمارس لحظات من “الفهاوة” غير مصدق لما يحدث ولا بأس أن يفرك عينيه أو يضرب رأسه ليتأكد أنه ليس نائما وأن هذه الاحداث ليست تنفيساً لرغباته في حلم جميل.

إن مايحدث في رياضتنا على مستوى هيئة الرياضة والاتحاد السعودي من حراك يهدف لتعديل الموازين واجتثاث الفساد وتعزيز الشفافية أمر مبهج سيعيد الثقة المفقودة وينتصر للعدالة ويخلق منافسة حقيقية بعيدة عن التعصب الذي لا ينشأ إلا من افتقاد العدل والشعور بالغبن الفساد لايسقط بالتقادم وفتح الملفات القديمة يشعر أي مسؤول أنه سيحاسب ولو بعد حين وفتح ملف لجنة الاحتراف الذي طالبنا به مراراً وتكراراً خير دليل على ذلك.

فلجنة الاحتراف مارست ما رأينا أنها تجاوزات وخروقات ولم نطلب أكثر من التحقيق وهو ما تم أخيراً ويبقى شكري والبرقان وغيرهم ممن وردت وربما ترد أسماءهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم لكن الأهم أن لايكون هذا القرار هو الأخير فهناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى فتح أولها لجنة الحكام وماتردد على ألسنة الحكام أنفسهم من تغيير تكليفاتهم حسب طلب الأندية وإيعازات بطلب عدم إنذار لاعبين معينين وهذا ماتجرأ البعض على ذكره وربما نسمع العجائب إذا فتح الملف وأصبح حديث الحكام آمناً كذلك ملفات رابطة المحترفين وحادثة الملايين المختفية وقضايا الرشوة في حادثة حارس نجران ومباراة القادسية والدرعية التي اختفت ولم يُسمع عنها شي والكثير والمثير من الملفات الآخرى يجب أن تفتح الآن لتنظيف رياضتنا إن كان هناك من عبث بها ظناً منه أنه سينجو يجب ان لاينجو أي فاسد كائنا من كان كما قال سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله شكرا لمعالي رئيس الهيئة الاستاذ تركي ال الشيخ وشكرا لرئيس الاتحاد السعودي عادل عزت على هذا الحراك المتناغم والناجح وكل ما أرجوه الآن أن لا أكون نائما وأن هذه القرارات الاصلاحية التي قاربت الخمسين خلال شهر واحد ليست سوى حلم وإن كان الامر كذلك فأرجوكم “لا حد يصحيني” حتى يكتمل الحلم لأكتب لكم قصة بقية القرارات والمفات واعلن اسماء الفاسدين بعد محاكمتهم في المقال القادم!