اختتام فعاليات تمرين “الريك 2″ بين القوات السعودية والفرنسية

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الرياضواس

اختتمت أمس العملية النهائية لفعاليات النسخة الثانية من سلسلة تمارين “الريك”، الذي استمر لأسبوعين، بحضور صاحب السمو الملكي قائد القوات البرية والقوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وحضور من الجانب الفرنسي.

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وبدأت العملية النهائية التي جمعت وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الفرنسية، بالعمليات الخاصة الجبلية لتمرين “الريك2″، واستطلاع طائرة”406″ التابعة لطيران القوات البرية.

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بعد ذلك قامت طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وطائرات الأباتشي التابعة لطيران القوات البرية بغارة على موقع معادي وحماية طائرات قوة الاقتحام من نوع “بلاك هوك”.

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واقتحم الجنود الموقع وقاموا بتطهيره وأسر قياديين، واختتمت العملية بانتشال القوة المنفذة للتمرين. والتقى قائد القوات البرية بالجنود المنفذين من الجانبين، وهنأهم على نجاح التمرين.

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وجاء تمرين ” الريك2″ امتداداً لسلسة التمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الفرنسية ضمن الخطط التدريبية الموضوعة لتطوير ورفع مستوى هذه القوات، وتحاكي التطبيقات التي تعكس مستوى رفيعاً من تدريب نوعي وتنسيق عال واحترافية.

الرياض  |  واس
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