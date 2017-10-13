حملة للكشف عن سرطان الثدي بمطار الباحة

شارك مطار الملك سعود بالباحة ضمن الحملة الإقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي اطلقتها مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة بعنوان ” أنتي تهمينا .. افحصي وطمنينا”.

وتأتي المشاركة في الحملة ضمن إطار المشاركة المجتمعية وسبل التعاون المشترك لتقديم خدمات للمجتمع بين الإدارات الحكومية، وشارك في فعاليات الحملة مجموعة من الطالبات الصغيرات اطلق عليهن أسم “فراشات الباحة” يقمن باستقبال الركاب القادمين على الرحلات إلى منطقة الباحة بالمنشورات التوعوية والورود والهدايا الرمزية.

من جانبه أكد مدير مطار الباحة عبدالرحمن شحات الهاشمي، أهمية مثل هذه المشاركات لوصول الحملة إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مشيرا إلى أن الحملة الإقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمطار تهدف للرفع من مستوى الوعي عن المرض في المجتمع، وتنعكس إيجاباً في رفع من مستوى التوعية الصحية للسيدات.