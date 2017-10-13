السعودية ترحب باستراتيجية ترمب الحازمة تجاه إيران

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة؛ بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب تجاه إيران ونهجها العدواني.
وقالت السعودية؛ في بيان: “إن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت المملكة؛ أن إيران انتهكت القرارات الدولية ونقلت خبرات الصواريخ للميليشيات التابعة لها، مبينة أن الحوثيين استهدفوا المملكة بالصواريخ بدعم من إيران.
طيب وش الجديد هذا النظام الغوغائي في طهران يحتاج الي اعمال ردع لاقافه عند حده هذه الاجراءات غير كافية في حقه اضافه الي تشديد الرقابة عليه حسبنا الله عليهم لا يوجد كارثة في الوطن العربي الا وراها طهران