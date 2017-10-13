السعودية ترحب باستراتيجية ترمب الحازمة تجاه إيران

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة؛ بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب تجاه إيران ونهجها العدواني.

وقالت السعودية؛ في بيان: “إن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأضافت المملكة؛ أن إيران انتهكت القرارات الدولية ونقلت خبرات الصواريخ للميليشيات التابعة لها، مبينة أن الحوثيين استهدفوا المملكة بالصواريخ بدعم من إيران.