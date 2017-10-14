اتحاد السباحة ينظم محاضرة للاعبي المنتخب لتجاوز آثار وفاة السباح فيصل الحسن

نظم الاتحاد السعودي للسباحة لقاءً اجتماعياً ودياً للاعبي المنتخب السعودي في المنطقة الشرقية، بحضور المدربين والجهاز الإداري للمنتخب ومدير الأداء الرياضي بالاتحاد الأستاذ زياد كشميري ، لمساعدتهم حول كيفية تجاوز الصدمة النفسية لحادثة الوفاة الأخيرة التي حصلت لزميلهم السباح فيصل الحسن -رحمه الله-.

وخلال هذا اللقاء، أدار الدكتور محمد بن يحيى فقيهي أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود – نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي نقاشاً مفتوحاً بين اللاعبين تم خلاله استعراض عديد من الموضوعات التي تهم اللاعبين من الناحية النفسية وماهي المهارات اللازمة للتعامل مع الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب وفاة زميلهم -رحمه الله- ومن ثم التقليل من تبعات تلك الصدمة أو الحادثة.

ويرى المتخصص في علم النفس الرياضي الدكتور محمد فقيهي ضرورة تكاتف جميع المعنيين والقريبين من اللاعبين، كأولياء الأمور وإدارة الاتحاد والمدربين والإداريين بهدف تقليل الآثار السلبية لردة الفعل التي ربما سببت إحجام بعض اللاعبين عن ممارسة السباحة ورغبة الانقطاع عن التدريبات والمنافسات الرياضية. وفي نهاية اللقاء الذي شارك فيه اللاعبون بالتعبير عن مشاعرهم تجاه ما حدث من خلال طرح أسئلتهم لمعرفة كيفية التعامل الأمثل مع مثل هذه الأحداث،

تعاهد الجميع على المضي قدماً والعودة للتدريبات ومن ثم السعي نحو تحقيق الإنجازات، تخليداً لذكرى زميلهم فيصل الحسن -رحمه الله- في إشارة إيجابية لمخرجات اللقاء من تجاوز الآثار السلبية للحادثة خاصة لدى صغار السن من اللاعبين.

هذا وكان قد حضر اللقاء بعض من أولياء أمور السباحين في بادرة تنم عن مدى الترابط الكبير ما بينهم وبين مسيري الاتحاد للعمل يداً بيد لتجاوز هذه الأزمة.. واختتم اللقاء بتناول وجبة العشاء الذي شهد لقاء وديا من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة مع أولياء أمور السباحين لسماع مقترحاتهم وآرائهم ومناقشة سبل تطوير أداء اللاعبين وأبرز المشاركات والمنافسات المقبلة.