العكايشي ينقذ الاتحاد من «كمين» أحد.. والفتح يكسب القادسية

1037639 فرحة أحمد العكايشي بتسجيله هدف التعادل في شباك أحد 1037638 ادواردو فيجريدو محتفلاً على طريقته الخاصة 1037640 احتفال لاعبي الفتح بالفوز على القادسية

عاد نادي الاتحاد مجدداً إلى مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام ضيفه أحد 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» في جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة من افتتاح التسجيل بعد مرور 10 دقائق حينما تلقى تمريرة من زميله المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» وسدد الكرة في الشباك.

ورد أحد سريعاً وتحديدا بعد مرور دقيقة حينما تمكن مهاجمه البرازيلي لويز إدواردو من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 22 نجح البرازيلي لويز ادواردو بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله إسلام اندريا.

وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد العودة مجدداً إلى المباراة ونجح مهاجمه التونسي أحمد العكايشي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 بعدما أكمل تمريرة زميله كهربا في شباك الحارس عز الدين دوخة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 8 نقاط متقدماً الى المركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد أحد الى 4 نقاط في المركز 13 مؤقتاً.

يشار إلى أن الاتحاد لم يذق طعم الانتصار على ملعب الجوهرة منذ انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، حيث لعب 3 مواجهات، خسر أمام الباطن، وتعادل مع الهلال وأحد.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزاً قميناً على حساب نظيره القادسية ليصعد إلى المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري.

وتقدم الفتح أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي بيدرو عند الدقيقة 56، فيما أضاف علي الزقعان الهدف الثاني لصالح الفتح عند الدقيقة 70، قبل أن يطرده حكم اللقاء عند الدقيقة 80 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع استطاع وليد الشنقيطي لاعب القادسية من تقليص النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بنتيجة 2/1.

ورفع الفتح رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة السابعة في المركز الثامن.