النور يكسب الأهلي في جدة.. ومضر يواصل صدارة ممتاز اليد

أسفرت نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد التي جرت منافساتها أمس الجمعة 13 أكتوبر 2017م، عن كسب النور لمستضيفه على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة فريق الأهلي بنتيجة (26-30)، ليرفع النور بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط حافظ بها على وصافته لسلم الترتيب العام لفرق الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط تراجع بها للمركز الرابع.

واستطاع الصفا تحقيق أولى انتصاراته في الدوري على مستضيفه بصالته في الجوف فريق العروبة وبنتيجة (22-31)، ليرفع الصفا بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط تقدم بها للمركز الثامن، فيما بقي العروبة دون أي نقطة في المركز الحادي عشر والأخير.

وواصل فريق مضر انفراده بصدارة سلم الترتيب العام لفرق الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفوزه على العربية بنتيجة (33-19)، في اللقاء الذي جمعهم على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي اللقاء الآخر الذي أقيم بصالة الدمام استطاع الخليج التفوق على المحيط بنتيجة (19-27)، ليصل رصيد الخليج بهذا الفوز إلى 7 نقاط جعلته يتقدم للمركز الثالث، بينما تراجع المحيط للمركز التاسع بتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وعلى صالة الشرائع بمكة المكرمة حقق الوحدة الفوز على العدالة بنتيجة (37-30)، ليرفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز الخامس، وبقي العدالة بنفس رصيده السابق وهما نقطتان تراجع بهما للمركز العاشر.

هذا ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري يوم الثلاثاء القادم، وذلك بإقامة خمس مباريات.