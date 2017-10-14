جامعة الأمير سطام تطور أداء وحداتها

نظمت جامعة الأمير سطام ورشة (تطوير أداء وحدات العلاقات العامة والإعلام بالجامعة) وذلك ضمن فعاليات ملتقي العلاقات العامة والإعلام السنوي الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالجامعة.

وجاء هذا الملتقي بعد توقيع الجامعة عقد الاعتماد المؤسسي مع المركز الوطني للقياس والتقويم.

بدأ اللقاء بكلمة قدمّها المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري، التي قدّم فيها شكره وامتنانه لوكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور ناصر بن سعد القحطاني، وعميد التطوير والجودة؛ الدكتور فهد السهلي على تعاونهم البنّاء والمثمر، وحرصهم على الإسهام في تطوير الإدارة.

كما رحبّ أيضًا بمشرفي ومشرفات العلاقات العامة والإعلام بوحدات الجامعة المختلفة، مشيدًا بأهمية دورهم في الجامعة، وأنهم عنصر مهم في الوصول بالجامعة لهذا الاعتماد من خلال تطوير الأداء واعتماد برامج الجودة داخل الوحدات. مشيرًا إلى تنوع نشاطات الجامعة وفعالياتها، وتنوع الحدث المعرفي في المملكة والعالم، وما يتطلبه ذلك من وعي إعلامي مهم، واهتمام بالجودة ومعاييرها لمواكبة هذا التطور وتوظيفه للارتقاء بالجامعة.

وأوضح الدوسري، أن مشرفي ومشرفات العلاقات العامة والإعلام لهم اليد الطولى في التغيير والتطوير؛ فالإعلام الآن لغة العصر، ويلعب دورًا مهمًّا ومحوريًّا في مجريات الأحداث.

وأكدّ على عدد من الضوابط والمعايير الإعلامية وأهمية مسايرة توجهات الجامعة وسياساتها في ذلك.

وتلا ذلك ورشة (تطوير أداء وحدات العلاقات العامة والإعلام بالجامعة) التي قدمها الدكتور عيد رجب أبو العز المستشار بعمادة التطوير والجودة، الذي أكدّ بدوره على ضرورة الاهتمام بكل ما يعزز هوية الجامعة ويبرزها، ولا يأتي هذا إلا من رجل العلاقات العامة والإعلام، من خلال وعيه الإعلامي في نقل الخبر وتصحيح المعلومة وإبراز الهوية، مشيرًا إلى أن التطوير في أداء وحدات العلاقات العامة والإعلام سيكون له دور كبير في تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي للجامعة، ومن ثَمّ الوقوف وضع الجامعة في مصافّ الجامعات العالمية.

وفي ختام الملتقى قدم الدكتور عيسى بن خلف الدوسري المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة بقسميها الرجالي والنسائي.

وجرى تقديم درع تذكارية، للدكتور عيد رجب أبو العزّ، المستشار بعمادة التطوير والجودة، وللعمادة على تعاونهم البنّاء والمثمر مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.